Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала свою юную 16-летнюю дочь Нану

На фото Ефросинина сидит в блузке с оголенными плечами и закрыла глаза от удовольствия. Рядом стоит дочь Маши в зеленом платье и обняла маму за плечо. Благодаря этому фотография получилась домашней и очень нежной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы знаете, Нана редко появляется у меня в публикациях - это ее позиция, и я её уважаю.

Но на предложение @valeriya_guzema сняться для проекта #БутиМамою она согласилась без колебаний.

На мой вопрос: «Почему?», Нана ответила: «Лера всегда всё делает красиво!»...

И ведь права же оказалась моя необыкновенная девочка .. Впрочем, как всегда моя Нана", - подписала кадр Маша.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали множество восторженных от красы девочки комментариев:

"Мини копия мамы", "Красивая дочка", "Очень похожи", "Очень нежно и красиво", "Ну очень красивые", "У вас невероятно красивая дочка", " Считала Вас самой красивой женщиной, а оказывается есть еще красивей Нана! Она прекрасна".

Ранее мы сообщали, что Маша Ефросинина показала себя с мужем Тимуром Хромаевым и рассказала интересные факты из личной жизни.

На двох семейных фото Маша показала, как выглядели они с мужем тогда и сейчас. У Тимура, мужа Ефросининой, стала больше лысина и появилась борода, а Маша довольно сильно похудела, если посмотреть на щеки. Но на обох кадрах пара счастлива, что видно по искренним улыбкам супругов.

Напомним, подросшая дочь Ефросининой поразила сходством со звездной мамой

А еще Politeka писала, что Ефросинина затянула роскошные формы тонким шелком

Также Politeka сообщала, что Полякова вслед за Каменских похвасталась телом на фоне унитаза, Ефросинина не стерпела



