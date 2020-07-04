Стало відомо, що буде з курсом долара після відставки Олега Смолія з посади голови НБУ

Про це пише Сьогодні.

Експерти стверджують, що валютний ринок не любить такі події, як, наприклад, відставка глави держрегулятора, і він боїться будь-яких серйозних змін.

"Зрозуміло, що фінансовий ринок не любить, не вітає й боїться будь-яких змін. Не тільки в Україні, це так в будь-якій країні світу. Тому ми вправі очікувати, що ринок може панікувати протягом найближчих декількох днів. Але також правда, що як тільки будуть зроблені відповідні призначення і заяви про те, що монетарна політика буде залишатися в тому ж руслі, я думаю, ринок моментально заспокоїться", – стверджує аналітик Олег Устенко.

Щодо віддалених перспектив, то за прогнозами експерта Олега Яременка, можливі як негативні, так і позитивні стрибки на валютному ринку.

"Позитив у тому, що зараз формується функціональне єдність фінансового, грошово-кредитного блоку. А негатив може бути пов'язаний з певними розрахунками та планами Міжнародного валютного фонду. Оскільки Смолій так чи інакше був пов'язаний з отриманням цих кредитів, з співпрацею, брав участь у розробці Меморандуму. І коли така людина йде, це, звичайно, недобре", – він озвучив свій прогноз по курсу долара.

Аналітик Борис Кушнірук попередив, що після зміни голови НБУ Україна може залишитися без грошей МВФ, і тоді вже запустять друкарський верстат, який може добити економіку.

"Уявіть собі ситуацію, якщо б наші західні партнери припинили давати нам кредити і допомога – наприклад, за те, що ми порушили незалежність Нацбанку. Тоді постане питання: за рахунок чого фінансувати дефіцит бюджету? Його можна фінансувати або за рахунок емісії, причому емісії на сотні мільярдів гривень, або, вибачте, закрити всі бюджетне фінансування, і тоді настане катастрофа. Тобто реакції "сьогодні на завтра" не буде. Але вона може відгукнутися економіці досить швидко", – спрогнозував він у спілкуванні з журналістами.

Експерт Андрій Шевчишин вважає, що курс долара скоро перейде психологічну позначку в 27,5 грн/$.

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