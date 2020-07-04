США можуть стати для Меган Маркл і принца Гаррі тимчасовим притулком
Таку думку озвучила королівський експерт Кеті Ніколл, пише таблоїд Daily Mail.
За її словами, Меган Маркл і принц Гаррі досі в пошуку роботи, тому не виключено, що колишні герцоги можуть повернутися до королівського палацу.
"Меган і Гаррі поки не знайшли місце, яке змогли б назвати своїм домом. Вони продовжують шукати. Останні місяці вони багато часу провели разом з сином. Він росте щасливим дитям, якому життя в Лос-Анджелесі дуже подобається. Його батьки задоволені, що маємо можливість бачити, як він росте", - розповідає королівський експерт.
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Зараз перед колишніми герцогами стоїть одне головне завдання - знайти джерело доходу для проживання в США.
У минулому місяці Меган Маркл і принц Гаррі підписали контракт з агентством Гаррі Уокера, завдяки якому пара зможе заробляти гроші за рахунок своїх публічних виступів. І це - єдина надія екс-герцогів на сьогоднішній день.
Таке відчуття, ніби Меган Маркл і принц Гаррі не до кінця продумали свій втечу з палацу, тому на герцогів звалюються нові проблеми.
"Їм дійсно потрібно заробляти гроші. Вони живуть у Лос-Анджелесі з березня і до цих пір фактично нічого не заробили", - резюмувала експерт у спілкуванні з журналістами.
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