Стало відомо, що буде з цінами на газ у другій половині 2020 року

Про це пише Сьогодні.

В 2020 році вартість імпортного палива вже знизилася вдвічі, тому Україна наростила обсяги поставок.

Але експерти розходяться в думці, що ж буде з цінами на газ в 2020 році. За словами Олега Пендзина, розцінки на паливо впадуть до $80 за 1000 куб. м газу. Це на 20% нижче, ніж зараз.

Такий обвал цін може відбутися із-за надлишку палива в Європі, оскільки всі сховища вже заповнені.

А ось інший аналітик Віктор Скаршевський впевнений, що нинішні ціни – близько $100 за тисячу кубів – збережуться.

"У 2020 році ціна імпортного газу знизилася вдвічі – з 196 доларів за 1 тис. куб. м в грудні 2019 року до 98 доларів за 1 тис. куб. м в травні 2020 року. З урахуванням накопичених запасів газу в Європі (сховища заповнені на 69%) і триваючої економічної рецесії ціни на газ в III кварталі будуть перебувати на рівні 100 доларів за 1 тис. куб. м", – озвучио він свій прогноз.

Андрій Шевчишин ж менш оптимістичний у цьому питанні. За його словами, ціна на газ може злетіти до більш високої позначки.

"Зважаючи на перехід до наповнення запасів для нового опалювального сезону, а також відновлення нафтових цін очікуємо підвищення цін до 140 доларів", – спрогнозував він.

Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки в Україні.

Як відомо, вже з 1 липня в Україні мають зрости платіжки за комунальні послуги. Зокрема, подорожчає газ для споживачів - українці платитимуть за блакитне паливо майже за такою ж ціною як і промисловість.

Це пов'язано з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.

В середньому українцям, які використовують газову кухонну плиту, доведеться викладати на 20-30 гривень на місяць більше.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

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