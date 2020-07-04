Відставка Смолія: Шмигаль зробив терміновe заяву, "на посаду голови НБУ є два..."

Стало відомо, хто повинен очолити Національний банк після відставки Якова Смолія.

Про це в ефірі українського телеканалу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, до кандидатів на посаду голови НБУ є дві основні вимоги -професійність і кристально чиста репутація.

"Законодавство України прописано так, що заміна керівника НБУ ніяк не вплине на курс і стабільність валюти. Те, що ми сьогодні не призначили нового керівника, якраз і підтверджує, що рішення Якова Смолія було для нас несподіванкою", - підкреслив Шмигаль в ефірі телеканалу.

Глава уряду додав, що владі необхідно кілька днів на консультації між собою і з кандидатами, щоб вибрати відповідну кандидатуру.

"Сьогодні, завтра або післязавтра – у найближчі дні така кандидатура буде обрано. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, а ми створили свій шорт-лист", – додав Шмигаль в ефірі політичного ток-шоу.

Нова виплата пенсій в Україні, гроші вже виділені: ПФУ зробив термінове заяву

Українських пенсіонерів попередили про те, що нові виплати в цьому місяці почнуться раніше, ніж зазвичай.



«Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», - йдеться в повідомленні ПФУ.

Уточнюється, що 3 липня цього року згідно з графіком, було виділено відразу 3,7 мільярда гривень.

Курс валют впаде відразу після вихідних, НБУ боляче вдарив по долару і євро: до чого готуватися

Курс валют в Україні 4 липня здивує несподіваною «заморожуванням» показників, однак вже в перший робочий день все зміниться.

Так, стодоларова купюра сьогодні буде продаватися за 2718,01 грн, однак у перший робочий день впаде до 2717,16 гривні (-0,85).

Як стверджують у Нацбанку, до середини минулого дня долар підскочив до 2719,86 гривні. Однак потім національна валюта зуміла відіграти частину позицій.

Євро ж навпаки – впаде досить помітно. Сьогодні сто євро можна буде придбати за 3065,92 гривні, а вже в понеділок валюту впаде до 3050,69 гривень.

Потужний вибух розніс офіс ОПЗЖ, Ківа показав відео з епіцентру НП: скандальні подробиці

До офісу однієї з політичних партій невідомі закинули гранату, в результаті чого обвалилася частина стелі

Про це повідомив нардеп Ілля Ківа.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно – офіс знаходиться в диму. Частина вікон отримала ушкодження, а стеля обвалилася. Сам автор ніяк нічого не говорить на відео, мовчки показуючи стан приміщення після вибуху.

В ефірі одного з телеканалів Ківа розповів, що жертв в результаті інциденту вдалося уникнути.

«Чоловік у масці підбіг до будівлі, де на першому поверсі розміщується офіс, і у відкрите вікно кинув гранату. Секретар офісу дивом залишилася жива, тому що просто вийшла помити руки. Якщо б дівчина була в цій кімнаті, вона б загинула», - підкреслив він.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в Києві, багатоповерхівка в диму: кадри з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, Тищенко ошелешив "допомогою" на місці вибуху в Києві, відео: "Залишки з Велюру".

Також Politeka писала, що потужний вибух пролунав серед білого дня, з'їхалися силовики: кадри НП.