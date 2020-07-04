Отставка Смолия: Шмыгаль сделал срочное заявление, "на пост главы НБУ есть два..."
Стало известно, кто должен возглавить Национальный банк после отставки Якова Смолия.
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Валюта больше не нужна, украинцы массово избавляются от долларов: что происходит в обменниках
Об этом в эфире украинского телеканала заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, к кандидатам на должность главы НБУ есть два основных требования — профессиональность и кристально чистая репутация.
"Законодательство Украины прописано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. То, что мы не сегодня назначили нового руководителя, как раз и подтверждает, что решение Якова Смолия было для нас неожиданностью", - подчеркнул Шмыгаль в эфире телеканала.
Глава правительства добавил, что властям необходимо несколько дней на консультации между собой и с кандидатами, чтобы выбрать подобающую кандидатуру.
"Сегодня, завтра или послезавтра – в ближайшие дни такая кандидатура будет избрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, а мы создали свой шорт-лист", – добавил Шмыгаль в эфире политического ток-шоу.
Новая выплата пенсий в Украине, деньги уже выделены: ПФУ сделал срочное заявление
Украинских пенсионеров предупредили о том, что новые выплаты в этом месяце начнутся раньше, чем обычно.
«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», - говорится в сообщении ПФУ.
Уточняется, что 3 июля этого года в соответствии с графиком, было выделено сразу 3,7 миллиарда гривен.
Курс валют рухнет сразу после выходных, НБУ больно ударил по доллару и евро: к чему готовиться
Курс валют в Украине 4 июля удивит неожиданной «заморозкой» показателей, однако уже в первый рабочий день все изменится.
Так, стодолларовая купюра сегодня будет продаваться по 2718,01 грн, однако в первый рабочий день рухнет до 2717,16 гривны (-0,85).
Как утверждают в Нацбанке, к средине прошлого дня доллар подскочил до 2719,86 гривны. Однако потом национальная валюта сумела отыграть часть позиций.
Евро же наоборот – упадет достаточно заметно. Сегодня сто евро можно будет купить за 3065,92 гривны, а уже в понедельник валюту рухнет до 3050,69 гривен.
Мощный взрыв разнес офис ОПЗЖ, Кива показал видео из эпицентра ЧП: скандальные подробности
В офис одной из политических партий неизвестные забросили гранату, в результате чего обвалилась часть потолка
Об этом сообщил нардеп Илья Кива.
Уточним, что на опубликованных кадрах видно – офис находится в дыму. Часть окон получила повреждения, а потолок обвалился. Сам автор никак ничего не говорит на видео, молча показывая состояние помещения после взрыва.
В эфире одного из телеканалов Кива рассказал, что жертв в результате инцидента удалось избежать.
«Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла», - подчеркнул он.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, Тищенко ошарашил "помощью" на месте взрыва в Киеве, видео: "Остатки из Велюра".
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел среди белого дня, съехались силовики: кадры ЧП.