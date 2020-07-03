Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала ідеальний вигляд ззаду

В цей раз відома красуня похвалилася вельми значними формами в золотому бікіні, виставивши все напоказ без найменшого сорому. Після численної пластики дівчина вирішила блиснути тим, чим найбільше гордиться - сідницями. І хоча Квітко приховує факт хірургічного втручання, в мережі є кадри того, як дівчина виглядала раніше, повідомляє Politeka.

На пікантному фото модель позувала в злотом бікіні, оголивши сідниці і тонкому ліфчику з безліччю зав'язок, судячи по всьому не від купальника, так як його колір трохи інший, ніж у нижній частині. При цьому довгі світлі локони Настя зав'язала у високий хвіст. також оголивши і спину.

«precious💕», «Гарна пані, ох», «baby💗💗💓💕💕💞beautiful💞💗💓💓», «!! Рейна Лінда »., 🌹😘», «Люба матусю, який гарний хвіст!», «прекрасний вигляд, просто прекрасний», «Така інтимно гаряча поза, малятко😘😋», «Ти просто сонце, але ця поза…», «Чому ти така зухвала, боже», «Так чудово! Анастасія ти просто дикий ангел🤘😘»Я б хотів бути поруч з тобою, любов моя, яка мила за*ниця, любов моя», - написали фанати.

До цього пишнотіла модель показала досить зухвалою позі пишні форми. У новій фотосесії дівчина вирішила похвалитися гідністю в одному лише білому боді з довгими рукавами. І хоча тканина одягу Анастасії була щільною, дещо вона приховати все ж не змогла.

Так, Квітко позувала без білизни і похвалилася п'ятою точкою, виставивши ту напоказ. Хоча дівчина і заперечує, але вона зробила множинне пластику сідниць, збільшивши ті на кілька розмірів. Тепер вона завжди приховує целюліт за допомогою фотошопу, але не забуває при цьому підкреслювати достоїнства фігури, акцентуючи увагу на своєму тілі в одній білизні.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.