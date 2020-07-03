Запроданка Таїсія Повалій відверто розповіла про нову чуттєву історію

Так, в цей раз відома українська співачка, свого часу яка перебралася до Росії, поділилася з новим одкровенням у новій музичній композиції. Про це пише Politeka.net.

Зараз Таїсія Повалій рідко випускає кліпи, але кожен при цьому перетворюється в центр обговорень незвичайних історій. Не став винятком ролик на пісню "Особливі слова", написана на вірші Михайла Гуцерієва і музику Вікторії Коханой.

"Це історія дорослої пари. У них є шестирічна дочка, але їх відносини переживають не найкращі часи. Коли руйнується сім'я – на всі боки летять гострі осколки, не жаліючи нікого… Таїсія Повалій виступає в нашому міні-кіно в образі оповідачки, провідника сюжету", – розповів Ткаченко в інтерв'ю.

Кліп-драма закінчується надією на хепі-енд. Роль чоловіка і батька у кліпі зіграв актор Євген Сичов, дружиною і мамою стала модель Тетяна Рубан, а роль їх екранної дочки дісталася Ніколь Нємчик.

До цього артистка показала, як позує серед квітучих трояндових кущів. На ній вільна біла блузка з квітковим принтом, яка дуже підходить під навколишню обстановку. Повалій розпустила волосся, які на відео виглядають злегка розпатланим, і доповнила свій образ традиційним яскравим макіяжем.

«Мамині троянди!», - підписала вона відео.

Її шанувальники активно коментують публікацію.

«Мила і Люба серцю Таечка Найпрекрасніша троянда, серед троянд Ніни Данилівни, Люблю тебе Ти найкраща співачка і Моя Радість», «Моя Улюблена Таечка Красуня, серед Прекрасних троянд Ніни Данилівни», «Мамині троянди і Королева маминих троянд!», «Краса неймовірна! Золоті руки у Ніни Данилівни! Спасибі, Таечка!», «А ви найпрекрасніша Троянда в цьому неймовірно красивому саду», «Радує своїм загадковим поглядом, Таечка!», - пишуть люди.

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