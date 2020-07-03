Син актора Михайла Єфремова Микита розповів про те, що з ним сталося після ДТП з батьком

Артист підкреслив, що сильно переживав з приводу смертельної аварії, яку влаштував його зоряний батько. Після інциденту він був у жахливому стані, передають «Известия».

«Ця трагедія викликала в мені багато сильних почуттів та емоцій. Хочу ще раз висловити свої співчуття родині Сергія Захарова. Спасибі моїй групі підтримки, завдяки їй мені вдалося впоратися з болем і прийняти цю ситуацію», — розповів актор.

Єфремов додав, що відвідує психолога: «Особисто я ходжу до психолога. Взагалі психологія мені дуже цікава, хочу знайти баланс у своєму житті. Безумовно, акторська професія в якійсь мірі шизоїдна. Тому важливо від неї відсторонюватися, відпочивати. До того ж я займаюся самоаналізом».

Також Микита зізнався, що раніше теж мав згубні пристрасті у вигляді різних «стимуляторів», в тому числі й алкоголю, але відмовився від них.

«Не знаю, не можу говорити за всіх артистів, їм потрібен допінг для творчості, чи ні. Скажу тільки про себе. У мене був момент, коли я і для відпочинку, і для роботи користувався подібними стимуляторами. Думав, що це допоможе мені відпочити або побачити якісь нові світи. Але все виявилось навпаки. Саме зараз, коли я вже довгий час веду здоровий спосіб життя, мені відкриваються дійсно дивовижні можливості та перспективи», — зазначив син Єфремова.

Микита підкреслив, що пишається своєю родиною, хоча це й накладає певні зобов'язання.

«З одного боку, плюс, що я народився в сім'ї, а з іншого боку, вона зобов'язує виправдовувати очікування і глядачів, і самого себе. Для мене окрема завдання зробити так, щоб я пишався своїм прізвищем, але при цьому не був від неї залежимо. Напевно, це можна вважати побічним ефектом», — сказав актор.

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