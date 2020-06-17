Сын российского актера Михаила Ефремова Николай обратился к семье погибшего в аварии, которую устроил его отец

Как передает Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице Николая Ефремова в Instagram.

«Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», - написал он, и опубликовал свое фото с отцом.

В Сети выражают поддержку Ефремову.

«Никита, сил тебе и всей вашей семье!», «Ваш отец очень талантливый человек. Но, увы, всё люди совершают ошибки», «Сил вам, папе и всей вашей семье!», «Мужества и душевных сил Михаилу Олеговичу и его близким. Столько грязи вокруг полилось, поэтому, держитесь!», «Никита, мы с тобой», - пишут в комментариях к посту.

Как известно, Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. 56-летний Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии.

Сам актер не пострадал, а вот водитель другого авто попал в реанимацию, откуда уже не выбрался живым.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В связи со смертью пострадавшего актеру теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

Родственники погибшего уже заявили, что не хотят "идти на мировую" с Михаилом Ефремовым и желают, чтобы он ответил по строгости закона.

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