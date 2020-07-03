Сын актера Михаила Ефремова Никита рассказал о том, что с ним произошло после ДТП с отцом

Артист подчеркнул, что сильно переживал по поводу смертельной аварии, которую устроил его звездный родитель. После случившегося он был в ужасном состоянии, передают «Известия».

«Эта трагедия вызвала во мне много сильных чувств и эмоций. Хочу еще раз выразить свои соболезнования семье Сергея Захарова. Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию», — рассказал актер.

Ефремов добавил, что посещает психолога: «Лично я хожу к психологу. Вообще психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Безусловно, актерская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от нее отстраняться, отдыхать. К тому же я занимаюсь самоанализом».

Также Никита признался, что раньше тоже имел пагубные пристрастия в виде различных «стимуляторов», в том числе и алкоголя, но отказался от них.

«Не знаю, не могу говорить за всех артистов, нужен им допинг для творчества или нет. Скажу только про себя. У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — отметил сын Ефремова.

Никита подчеркнул, что гордится своей семьей, хотя это и накладывает определенные обязательства.

«С одной стороны, плюс, что я родился в такой семье, а с другой стороны, она обязывает оправдывать ожидания и зрителей, и самого себя. Для меня отдельная задача сделать так, чтобы я гордился своей фамилией, но при этом не был от нее зависим. Наверное, это можно считать побочным эффектом», — заявил актер.

Напомним, семье Ефремова выплатят компенсацию после беды с машиной: суд вынес скандальный вердикт.

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