Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, показала себя настоящую

Звезда предстала в нежном образе на яхте, передает Politeka.net. Модель нарядилась в длинное синее платье с игривым принтом. Наряд был с запахом и не обладал отличающимся декольте.

Наряд затянул тонкую талию и выделил грудь Куриленко.

Волосы артистка забрала в тугой пучок.

Примечательно, что в этот раз Ольга решила показать свою натуральную красоту. Актриса была без капли макияжа, что совершенно ее не портило, а наоборот только привлекало внимание. Без косметики Ольга выглядит просто чудесно и свежо.

Артистка улыбалась, закинув руки на поручни, и смотря куда-то вдаль.

"Наслаждаясь моментом", - написали пользователи сети.

За полчаса пост собрал более 4000 тысяч лайков и много комментариев.

"Оля вы, как всегда, прекрасны. Красота в простоте", "Все-таки украинки красивые!", "Курьер вообще пушка фильм", "Просто невероятно красивая", "Искренность всегда заметна!☀️🌹🔥🌠", "Моя любимая Актриса!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко позировала в розовом лифчике с завязками на затылке. Грудь в верхе купальника немного прижалась и приподнялась.

Маленькие плавки натянулись на красивых бедрах знаменитости.

Нельзя не отметить и стройной талии с плоским животом у звезды.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко позировала вместе с двумя мужчинами в машине. А на другом кадре звезда также с двумя незнакомцами, которых обнимает на фоне самолета.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».