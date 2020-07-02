Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, захопила образом в халатику без білизни

В цей раз дівчина підкорила видом в одному білій білизні, точніше, лише його частині. Демі вирішила з'явитися перед фанатами в тоненькому балахоні, що більше нагадує простий халат. При цьому свою оголені груди дівчина закрила їм лише частково, щоб додати кадру пікантності, повідомляє Politeka.net.

Варто відзначити, що раніше дівчина розповідала, що в основі її фігури лежать: гени, до біса важка робота над собою і регулярні заняття в тренажерному залі, а також добре збалансоване харчування.

Схоже, вона активно дивиться за собою, адже пружні форми не залишають нікого байдужими:

«Ви серйозно красиві! 💕💕💕», «Я не бачив нічого такого гарячого, коли був там!», «Так добре ...», «Прекрасний вид спокусливою жриці», «Така красива крихта 🌷🌹🌷🌹🌷», «Яаас Королева. Цей погляд один!», «Мені нудно, твої фото мене веселять🤣», «Ти заслуговуєш на спекотну оцінку цієї фігури», «Свята дівчинка!!! 😍».

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком:

«Ти просто неймовірна красуня❤️❤️❤️», «Я хочу виглядати так», «Соковитіше Кайлі, вау🔥🔥🔥», «Хороший постріл, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ти зводиш з розуму, така модна🔥🔥🔥🔥😍», «Мені дуже подобається, як Кайлі😍❤️», «Чудова дорога .. 💓», «Брю, хто це виглядає, вона схожа на Кардашьян», «Ти дуже гаряча малятко».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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