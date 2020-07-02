Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала, як веселиться в білому боді

В цей раз пишнотіла модель показала досить в зухвалій позі пишні форми. У новій фотосесії дівчина вирішила похвалитися гідністю в одному лиш білому боді з довгими рукавами. І хоча тканина одягу Анастасії була щільною, дещо вона приховати все ж не змогла, повідомляє Politeka.

Так, Квітко позувала без білизни і похвалилася п'ятою точкою, виставивши ту напоказ. Хоча дівчина і заперечує, але вона зробила множинне пластику сідниць, збільшивши ті на кілька розмірів. Тепер вона завжди приховує целюліт за допомогою фотошопу, але не забуває при цьому підкреслювати достоїнства фігури, акцентуючи увагу на своєму тілі в одній білизні.

«Добре, так добре, Анастасія, так що ти повинна мене заспокоїти 💦👌🔥», «😋😋😋😋😋 ммммммммм ти виглядаєш смачно моя любов my», «досконала малятко😘😘😘», «Просто дівчина-кішка👄👄❤️❤️», «Ти будоражишь ,персик🍑👍», «Хотів би я, щоб це було скляне вікно 😭😈🍑🍆», «Я теж тебе люблю,» «Звідки цей білий боді?», «Я хотів би встати позаду тебе», «Фу, яке гарне тіло, але не виставляй себе напоказ».

Раніше Анастасія приміряла нетипово скромний для себе образ - тонкий білий топ на акуратних лямках і ніжно-рожеву спідницю довжини міді. Акуратний макіяж дівчина доповнила сонцезахисними окулярами, а світлі локони залишила розпущеним без будь-яких укладок.

При цьому фанатів привертало увагу відразу два акценту - значних розмірів груди і стос грошей в руках.

Ось що відповіли фанати:

«Так я виграю 💕💕», «Відмінно», «Така шикарна пані😍», «Це так жарко! .. 🔥, «Боже, як тримається цей топ, аж вистрибує!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Гарна дівчинка tif», «Te amoooooo😍😍», «Чудовий ♥ ❤️», «абсолютно красивий вигляд цієї жінок», «Я не хочу твоїх грошей Я хочу тебе в моєму житті», «Моя королева, мила принцеса. 6 9 Я люблю тебе», «Ти приголомшлива дівчина 😘,» «Ви дійсно дає душа, така чудова 😍🙏☺️».

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