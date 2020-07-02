Королівська сім'я ніяк не захищала вагітну Меган Маркл під час її цькування в ЗМІ

Про це пише 7 днів.

Як відомо, Меган Маркл перед втечею з палацу подала в суд на таблоїди за наклеп і втручання в їх життя з принцом Гаррі.

І тепер в судовому процесі намітився новий поворот. З'ясувалося, що у своєму нервовому зриві Меган Маркл звинувачує не тільки журналістів, але і членів королівської сім'ї.

Колишня герцогиня стверджує, що королева Єлизавета II та інші члени сім'ї не спробували зупинити або протистояти цькуванню, а також заборонили близьким друзям зірки Голлівуду спілкуватися з журналістами і як захищати її.

За твердженням дружини принца Вільяма, що її ментальному здоров'ю було завдано великої шкоди, адже представники медіа влаштували їй цькування в період вагітності.

В Букінгемському палаці поки ніяк не відреагували на такі гучні звинувачення.

«Друзі ніколи раніше не бачили його в такому стані і були дуже стурбовані станом її здоров'я. Навіть коли вона була вагітна — чекала сина Арчі — королівська сім'я не робила нічого, щоб захистити її і не давала виступити на її захист її друзям», - сказано в офіційній заяві колишньої герцогині Сассекської.

Як повідомлялося раніше, колишні герцоги Меган Маркл і принц Гаррі ризикують залишитися без королівських грошей.

Повідомляється, що через пандемію китайського вірусу принц Гаррі і Меган Маркл можуть втратити серйозні гроші.

Очікується, що у 2020 році прибуток герцогства Корнуолл різко скоротиться. Саме ці кошти, які обіцяв виплачувати принц Чарльз герцогам після втечі, становили левову частку доходу принца Гаррі і Меган Маркл.

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