Королевская семья никак не защищала беременную Меган Маркл во время ее травли в СМИ

Об этом пишет 7 дней.

Как известно, Меган Маркл перед побегом из дворца подала в суд на таблоиды за клевету и вмешательство в их жизнь с принцом Гарри.

И теперь в судебном процессе наметился новый поворот. Выяснилось, что в своем нервном срыве Меган Маркл обвиняет не только журналистов, но и членов королевской семьи.

Бывшая герцогиня утверждает, что королева Елизавета II и другие члены семьи не попытались остановить или как-то противостоять травле, а также запретили близким друзьям звезды Голливуда общаться с журналистами и как-то защищать ее.

По утверждению жены принца Уильяма, что ее ментальному здоровью был нанесен большой вред, ведь представители медиа устроили ей травлю в период беременности.

В Букингемском дворце пока никак не отреагировали на такие громкие обвинения.

«Друзья никогда прежде не видели ее в таком состоянии и были очень обеспокоены состоянием ее здоровья. Даже когда она была беременна — ждала сына Арчи — королевская семья не делала ничего, чтобы защитить ее, и не давала выступить в ее защиту ее друзьям», - сказано в официальном заявлении бывшей герцогини Сассекской.

Как сообщалось ранее, бывшие герцоги Меган Маркл и принц Гарри рискуют остаться без королевских денег.

Сообщается, что из-за пандемии китайского вируса принц Гарри и Меган Маркл могут потерять серьезные деньги.

Ожидается, что в 2020 году прибыль герцогства Корнуолл резко сократится. Именно эти средства, которые обещал выплачивать принц Чарльз герцогам после бегства, составляли львиную долю дохода принца Гарри и Меган Маркл.

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