Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной Анна Мария поразила признанием

Девушка в соцсети рассказала, что около двух лет назад "сбежала" от своей пьющей матери, которая оставила ей серьезнейшую травму

По словам Анны Марии, Качалина позволяла себе избивать дочку.

"Она ломится, а ты сидишь в шкафу и молишься", – поделилась Ефремова в соцсети.

О насилии в семье Анна-Мария рассказывала своей учительнице, но, после того как родительница узнала об этом, девушке досталось еще сильнее. По словам девушки, мать била ее практически каждый день.

Анна-Мария не единожды заявляла, что ее матери необходимо лечение от алкоголизма. Сама Качалина ничего такого и слышать не хочет.

Дочка Ефремова планировала оформить на мать опекунство, чтобы помогать той после ареста Михаила Ефремова, но реакция родительницы была довольно резкой.

«Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает. Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мама Ефремова, театральный педагог. - А. З.), Анна Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а мать - в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова - это фантазия и авантюры», - заявила Качалина.

Напомним, семье Ефремова выплатят компенсацию после беды с машиной: суд вынес скандальный вердикт.

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