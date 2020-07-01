Індексація пенсій в Україні, хто отримає підвищені виплати з 1 липня: "На 740 грн більше..."

Стало відомо, скільки тепер будуть отримувати пенсіонери після нової індексації.



Вже з сьогоднішнього дня, 1 липня, розмір мінімальної пенсії виросте на 74 гривні.

Більш того, автоматично зросте розмір максимальної пенсії, яка на сьогоднішній день становить 10 прожиткових мінімумів. Її розмір автоматично збільшується з 16380 до 17120 гривень (отримають на 740 гривень більше). Щасливчиків, які отримують таку пенсію, в Україні близько 20 тисяч чоловік.

З 1 липня також буде перераховано надбавка за понаднормовий стаж. Чоловіки, у яких за плечима понад 35 років, або жінки з 30-річним стажем, отримають щомісячні доплати в розмірі 1% від мінімальної пенсії (74 копійки) за кожний додатковий рік.

Долар продовжить грандіозне падіння, НБУ здивував новим курсом валют: до чого готуватися

Курс валют в Україні 1 липня зіпсує настрій людям через те, що гривня буквально «розірве» долар і євро.

Про це йдеться в новому курсі валют від Національного банку.

За прогнозами регулятора, долар голосно впаде, а євро чекають ще більш «темні часи».

Так, стодоларова купюра буде сьогодні продаватися за 2666,76 гривні. До цього вона коштувала 2669,22 гривні (-2,46 гривні).

Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини робочого дня долар опустився на рівень 2666,49 за сто «вічнозелених», однак до кінця дня вирішив відіграти частину позицій.

Євро також стане «жертвою» гривні, оскільки та не залишить їй шансу: валюту будуть віддавати за курсом 2986,77 гривні, хоча добу тому вона обійшлася б у 2995 гривень (-8,23 гривні).

Потужний вибух прогримів в медцентрі Тегерана: багато загиблих, подробиці трагедії

Повідомляється, що трагедія сталася вчора ввечері, 30 червня.

За інформацією місцевих ЗМІ, в будівлі медичного центру вибухнув газовий балон.

Вибух був настільки сильним, що хвилею пошкодив не лише клініку, але і поруч розташовані будівлі.

Як пишуть журналісти, в результаті трагедії загинули, щонайменше, 19 осіб. Представники екстреної допомоги Ірану оголосили, що госпіталізували сімох поранених з постраждалих 14: хлопчика і трьох дівчаток, пожежного і трьох жінок.

Джерела в силових відомствах підкреслили, що ймовірність другого вибуху в клініці поки не вирішено.

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