Индексация пенсий в Украине, кто получит повышенные выплаты с 1 июля: "На 740 грн больше..."

Стало известно, сколько теперь будут получать пенсионеры после новой индексации.



Уже с сегодняшнего дня, 1 июля, размер минимальной пенсии вырастет на 74 гривны.

Более того, автоматически вырастет размер и максимальной пенсии, которая на сегодняшний день составляет 10 прожиточных минимумов. Ее размер автоматически увеличивается с 16380 до 17120 гривен (получат на 740 гривен больше). Счастливчиков, получающих такую пенсию, в Украине порядка 20 тысяч человек.

С 1 июля также будет перерасчитана надбавка за сверхстаж. Мужчины, у которых за плечами более 35 лет, или женщины с 30-летним стажем, получат ежемесячные доплаты в размере 1% от минимальной пенсии (74 копейки) за каждый дополнительный год.

Доллар продолжит грандиозное падение, НБУ удивил новым курсом валют: к чему готовиться

Курс валют в Украине 1 июля испортит настроение людям из-за того, что гривна буквально «разорвет» доллар и евро.

Об этом говорится в новом курсе валют от Национального банка.

По прогнозам регулятора, доллар громко упадет, а евро ждут еще более «темные времена».

Так, стодолларовая купюра будет сегодня продаваться за 2666,76 гривны. До этого она стоила 2669,22 гривны (-2,46 гривны).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине рабочего дня доллар опустился на уровень 2666,49 за сто «вечнозеленых», однако к концу дня решил отыграть часть позиций.

Евро также станет «жертвой» гривны, поскольку та не оставит ей шанса: валюту будут отдавать по курсу 2986,77 гривны, хотя сутки назад она обошлась бы в 2995 гривен (-8,23 гривны).

Мощный взрыв прогремел в медцентре Тегерана: много погибших, подробности трагедии

Сообщается, что трагедия произошла вчера вечером, 30 июня.

По информации местных СМИ, в здании медицинского центра взорвался газовый баллон.

Взрыв был настолько сильным, что волной повредил не только клинику, но и рядом стоящие здания.

Как пишут журналисты, в результате трагедии погибли, как минимум, 19 человек. Представители экстренной помощи Ирана объявили, что госпитализировали семерых раненых из пострадавших 14: мальчика и трех девочек, пожарного и трех женщин.

Источники в силовых ведомствах подчеркнули, что вероятность второго взрыва в клинике пока не устранена.

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