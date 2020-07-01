Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова після гучного скандалу в селище Дівєєво буквально «накинулася» на губернатора

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А як ще діяти, окрім як захищати інтереси людей Правдою?! Так. Вона коліт очі! Але я завжди відстоюю інтереси людей! І якщо мене ображати та принижувати намагається губернатор Нижньогородської області Абсолютно незаслужено, здійснюючи ницість щодо мене, приїхала скромно помолитися і заїхати в гості до друзів, де він влаштував цю облаву на мене в особі аж п'яти осіб без документів, я відповім Правдою про нього!» - говориться в повідомленні.

Також Волочкова, ледь стримуючи сльози, розповіла, що чиновник таким чином, нібито намагається відвернути увагу від своїх проблем.

«За що він так?😔 Просто вирішив відвернути увагу від його проблем, відіграючись і глумлячись на моєму імені.. А я буду захищати інтереси людей!», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Крім того, скандальна балерина також опублікувала скріншоти повідомлень, які їй за даним інцидентом писали користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, скандал стався через те, що Волочкова потрапила в Серафимо-Дівєєвський монастир, звідки почала активно постити фотографії у себе на сторінці. Місцевим жителям це не сподобалося, з-за чого вони викликали поліцію.

У ході спілкування з правоохоронцями, Волочкова поводилася явно зарозуміло, натякаючи на свої зв'язки в колах силовиків.

Після цього балерина виставила емоційний пост, в якому закликала до совісті губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна.

"Коли я їхала в Дівєєво, метою було молитися в храмах нарівні з парафіянами та прочанами з різних міст і зануритися у святих джерелах.🙏 А виявилося, що я вчинила тим самим злочин.😂 Ну не марення чи що? А у губернатора совість є?", - написала Анастасія.

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