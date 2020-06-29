Звезда показала все, что ей понравилось

Известная балерина Анастасия Волочкова устроила фотосессию в монастыре и возле него

Видимо, звезда была настолько поражена красотой монастыря, что даже стала не против отказаться от светской жизни, сообщает Politeka.net.

Артистка опубликовала несколько фото, позируя в длинном платье. Наряд имел весьма откровенный вырез, из которого выглядывали стройные ножки в босоножках. Звезда также накинула на голову платок.

Примечательно, что, несмотря на жару, знаменитость решила надеть меха. Под другим фото, где артистка позирует в одном платье, люди с недоумением спрашивали:

"Где шуба и валенки ??? И почему не на шпагате и без своего фирменного ха-ха-ха и с открытым ртом в конце съемки?????🤣🤣🤣".

Пост, где балерина позирует на природе возле забора монастыря, и вовсе мог повергнуть в шок поклонников.

"Дивеево. Монастырь... Ухожу я от вас😂", - написал Волочкова, видимо, в шутку.

Узнать реакцию фанатов не удастся, ведь к этой публикации артистка отключила возможность комментировать.

За три часа пост собрал более 2000 лайков.

Напомним, Анастасия Волочкова с букетом в руках позировала возле дорогой иномарки, предусмотрительно, прикрыв номера. Наряд обтянул тело звезды, подчеркнув стройность.

"Когда любимый человек не может отправить в путешествие просто так без Цветов.. Гортензии...🙏🌺 Все узнаете ! всё!😂🌺❤️ Возможно..😉 Я люблю тебя!🙏❤️", - написала звезда.

Ранее мы писали, что против Анастасии Волочковой подали иск в суд с требованием взыскать 130 миллионов рублей.

В 2014 году бывший возлюбленный балерины Владислав Фоменко сожительствовал с Волочковой и помог ей сделать ремонт в новом доме, стоимость которого составила 30 млн, теперь он хочет вернуть деньги обратно.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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