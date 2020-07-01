Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова после громкого скандала в поселок Дивеево буквально «набросилась» на губернатора

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А как ещё действовать, кроме как защищать интересы людей Правдой?! Да. Она колит глаза! Но я всегда отстаиваю интересы людей! И если меня обижать и унижать пытается губернатор Нижегородской области Совершенно незаслуженно, совершая низость в отношении меня, приехавшей скромно помолиться и заехать в гости к друзьям, где он устроил эту облаву на меня в лице аж пяти человек без документов, я отвечу Правдой о нем!» - говорится в сообщении.

Также Волочкова, едва сдерживая слезы, рассказала, что чиновник таким образом, якобы пытается отвлечь внимание от своих проблем.

«За что он так?😔 Просто решил отвлечь внимание от его проблем, отыгрываясь и глумясь на моем имени.. А я буду защищать интересы людей!», - подчеркивается в тексте сообщения.

Кроме того, скандальная балерина также опубликовала скриншоты сообщений, которые ей по данному инциденту писали пользователи сети.

Как сообщалось ранее, скандал произошел из-за того, что Волочкова проникла в Серафимо-Дивеевский монастырь, откуда начала активно постить фотографии у себя на странице. Местным жителям это не понравилось, из-за чего они вызвали полицию.

В ходе общения с правоохранителями, Волочкова вела себя явно высокомерно, намекая на свои связи в кругах силовиков.

После этого балерина выставила эмоциональный пост, в котором призвала к совести губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть?", - написала Анастасия.

Напомним, "Почему не на шпагате?": эпатажная Волочкова поразила внешностью на прогулке в монастыре

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах