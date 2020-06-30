44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова загремела в крупный скандал из-за своей поездки в закрытый на карантин поселок Дивеево

Так, звезда решила эпично завершить изоляцию, отправившись по святым местам. Подъехав к Дивеево, артистка бросила машину и пошла лесом, так как на КПП никого не пропускали (в поселке свирепствует китайский вирус). Анастасии удалось проникнуть в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Балерина активно делилась фото в своем Инстаграм.

Местные жители, недовольные тем, что Волочкова нарушает правила, позвонили куда следует, и тут же нагрянула полиция. Знаменитость свысока общалась с правоохранителями, намекая на свое положение и связи (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

«Если бы вы были мужиками нормальными, то пожали бы мне руки и сказали: «Анастасия, вы большая молодец», а вы занимаетесь какой-то хренью! Ну серьезно! Ты хочешь урегулировать процесс? Я урегулирую своим именем, ребята! Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь... Вы кто вообще? Вы чмо последнее! Отдайте мой телефон. Я позвоню человеку, который действительно, который поставил того, кто сейчас это все делает. Вы хотите скандала?! Да, они хотят этого. Потому что им платят по пять тысяч рублей в месяц, а я живу в доме роскошном», — негодовала "прима-балерина всея Руси", как она сама себя назвала в разговоре с полицейскими.

Отметим, на Волочкову все же составили два протокола: за нарушение режима карантина и нарушение режима повышенной готовности (находилась в общественном месте без маски). Кроме того, Анастасия чуть ли не получила третью статью - за оскорбление представителя власти в время иполнения своих служебных обязанностей.

В дальнейшем Волочкова выставила эмоциональный пост в Инстаграм, в котором призвала к совести губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть?", - написала Анастасия.

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