Из-за карантина украинским выпускникам могут облегчить поступление в вузы

Замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в центре думают о том, чтобы опустить порог прохождения ЗНО, передает "РБК-Украина".

По ее словам, из-за карантина детям было сложно учиться. Это, конечно же, может отразиться на их знаниях. В связи с этим, порог хотят опустить ниже 21 балла.

Как объяснила Вакуленко, порог устанавливают через три недели после того, как написано ЗНО. Сейчас обсуждается возможность снизить его, сделать меньше, чем он был прошлом году. Как известно, порог для пробного ЗНО в этом году снижали. Он составил 19 баллов. Отмечается, что решение о изменении оценивания результатов должны принять до того, как дети получат на руки свои результаты тестирования.

Таким образом, украинским выпускникам в этом году существенно упростят правила для поступления в вуз. Если в прошлом году абитуриенты, набравшие на тестировании менее 21 балла, не имели права подавать документы на поступление. То в этом году, порог, вероятнее всего, будет снижен. Для поступления надо набрать этот минимальный порог.

По мнению Вакуленко, в 2020 году не должно быть меньше детей, поступающих в вузы. Цифра может уменьшиться только за счет тех, кто сам не захочет поступать.

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