После всех разговоров о возможной отмене ВНО проведение оценивания в Украине все-таки было согласовано на официальном уровне

Эту информацию уже подтвердила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий, пишет Politeka.net.

По ее словам, госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение ВНО-2020 в Украине с 25 июня до 17 июля.

Так, во время ВНО допуск к тестированию будет происходить согласно с рекомендациями главного санврача. То есть, абитуриентов с температурой тела выше 37,2 С и без маски/респиратора не допустят.

Расстояние между участниками должно составлять не менее 1,2 м, а помещения должны быть обеспечены антисептиками. Также во время проведения ВНО будут действовать меры для избежания скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией).

«В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 лица, ЕВЭ составят 101 283 лица. Во время тестирования и экзаменов будет привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков», — цитирует Мандзий пресс-служба Минобразования.

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Согласно документу, дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО и будут иметь возможность вступить во все заведения, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит в данный момент.

Более того, все желающие абитуриенты из указанных выше территорий будут учиться в высших учебных заведениях за счет государства. Пока эта норма действует только для выпускников из Крыма.

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