На ЗНО по украинскому языку и литературе не пустили свыше сотни абитуриентов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление Министерства образования и науки.
«Сегодня состоялось внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. В нем приняли участие 275 081 человек. Это 74,44% от общего количества зарегистрированных. 143-х участников не допустили к пунктам тестирования, из них 52 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для соблюдения всех процедур на ВНО-2020 по украинскому языку и литературе были привлечены 127 наблюдателей.
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Обратим внимание, что всего на тестирование по украинскому языку и литературе пришли 275 081 абитуриент. Это 74,44% от общего числа зарегистрированных участников. Результаты тестирования будут определены до 24 июля.
Последним будут проходить тестирование те, кто в этом году сдает тест с химии. Они будут проходить ВНО аж 17 июля. Дополнительная сессия будет проходить с 23 июля по 11 августа.
Как сообщалось ранее, из-за карантина украинским выпускникам могут облегчить поступление в вузы.
Замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в центре думают о том, чтобы опустить порог прохождения ЗНО.
По ее словам, из-за карантина детям было сложно учиться. Это, конечно же, может отразиться на их знаниях. В связи с этим, порог хотят опустить ниже 21 балла.
Напомним, что Минобразования озвучило окончательный вердикт по ЗНО-2020, что нужно знать выпускникам.
Как сообщала Politeka, в Минобразования раскрыли, кому не надо готовиться к ЗНО, "в этом году необязательно...".
Также Politeka писала, что одесские выпускники будут сдавать ЗНО по-новому, озвучены правила: "не пустят на тестирование...".