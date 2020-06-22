Після всіх розмов про можливе скасування ЗНО проведення оцінювання в Україні все-таки було погоджено на офіційному рівні

Цю інформацію вже підтвердила в.о. голови Міносвіти Любомира Мандзій, пише Politeka.net.

За її словами, держкомісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) погодила проведення ЗНО-2020 в Україні з 25 червня до 17 липня.

Так, під час ЗНО допуск до тестування відбуватиметься згідно з рекомендаціями головного санлікаря. Тобто, абітурієнтів температурою тіла вище 37,2 С та без маски/респіратора не допустять.

Відстань між учасниками повинна складати не менше 1,2 м, а приміщення мають бути забезпечені антисептиками. Також під час проведення ЗНО діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією).

«У 2020 році у основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи, ЄВІ складатимуть 101 283 особи. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків», — цитує Мандзій прес-служба Міносвіти.

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Згідно з документом, діти з окупованих територій Криму і Донбасу зможуть вступати до внз України без ЗНО і будуть мати можливість вступити у всі заклади, а не в обмежені окремим списком, як це відбувається в даний момент.

Більше того, усі бажаючі абітурієнти з зазначених вище територій будуть навчатися у вищих навчальних закладах за рахунок держави. Поки що ця норма діє тільки для випускників з Криму.

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