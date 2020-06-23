Розкриті деталі про те, хто не буде здавати Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

25 червня абітурієнти будуть здавати математику, проте проходити ЗНО в цьому році необов'язково В офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" говориться, що учнів шкіл, профтехів і студентів коледжів звільнили від Державної підсумкової атестації, яка проводиться у формі ЗНО. Закон набуде чинності завтра.

Таким чином, скасовується обов'язкова оцінка за держіспит. Зокрема, і медалістам дозволили не здавати держіспит.

Ті, хто не буде складати державний іспит у формі ЗНО, отримають в атестаті позначку "звільнений".

Учні, які хочуть отримати оцінку в атестат можуть складати іспит у формі ЗНО. Для цього треба написати заяву на ім'я директора свого навчального закладу.

Міносвіти зробило заяву для тих, хто захоче здати ЗНО, створені безпечні умови з інструкторами та засобами захисту.

Учні, які відмовляться складати держіспит, видадуть атестати найближчими днями. Тім, хто пройшов тестування видадуть документ після оголошення результатів.

Варто відзначити, що в цьому році через пандемію китайського вірусу на ЗНО не допустять без маски.

Перед тестуванням медпрацівник буде вимірювати температуру. Якщо градусник покаже вище 37,2 – його не допустять до тестування, однак пройти його можна буде на додатковій сесії.

Якщо підвищена температура - це фізіологічна особливість, то слід взяти довідку у сімейного лікаря та показати її медпрацівнику.

Оцінювання пройде на відстані 1,2 м один від одного. На столі можуть знаходитися запасна маска, дезінфектор для рук, вода, гелева чорна ручка.

Нагадаємо, Володимир Зеленський видав документ, за яким діти з окупованих територій Криму і Донбасу зможуть вступати до ВНЗ без ЗНО і будуть мати можливість вступити у всі заклади, а не в обмежені окремим списком, як це відбувається наразі.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

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