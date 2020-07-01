Журналісти часто помилково ховають зірок, що приводить в жах їх шанувальників

Politeka.net згадала, кого із знаменитостей «поховали» раніше часу.

У червні 2020 року, в мережі з'явилися чутки про похорон російського артиста Олександра Буйнова. Артист поспішив спростувати інформацію на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях у нього відписався колишній колега, музикант Олексій Глизін. За його словами, одного разу ЗМІ його теж поховали. В результаті шанувальниці почали обривати йому телефон.

У 2016 році мережу вразила новина про смерть примадонни російської естради Алли Пугачової. Новину навіть супроводжувало фото Максима Галкіна в жалобі. Примітно, що новина з'явилася на сторінках авторитетних ЗМІ, тому багато хто повірив. До речі, в 2019 році чутки про смерть Пугачової спровокував пост зі свічкою на її сторінці. «Прощай, Алла!» призначалося для Алли Вербер, але багато хто подумав, що померла Пугачова.

У тому ж 2016 році відомого телеведучого Леоніда Якубовича поховали у всіх ЗМІ. Повідомлялося, що він загинув під час аварії.

Російського актора Дмитра Дюжева поховав хтось з користувачів мережі, просто внісши правку у Вікіпедії.

Варто відзначити, що західні зірки теж стикаються з такою неприємною ситуацією. Наприклад, світську левицю Періс Хілтон «поховали», коли вона перебувала у в'язниці. У ЗМІ з'явилися чутки, що її нібито вбила співкамерниця.

А ось голлівудського актора Джонні Деппа «ховали» кілька разів. У 2010 році актор нібито потрапив у ДТП, в 2012 році зі швидкістю світла поширилися чутки про те, що він загинув під час зйомок у «Самотньому рейнджері». А в 2014 році в Facebook з'явилася «похоронна сторінка» Деппа.

Нагадаємо, що відомі подробиці похорону Олександра Буйнова, музиканта покладуть поряд з Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, ЗМІ повідомили про смерть легендарного співака, який кинув Пугачову: «Помер після…».

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