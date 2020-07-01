Журналисты часто по ошибке хоронят звезд, что приводит в ужас их поклонников

Politeka.net вспомнила, кого из знаменитостей «похоронили» раньше времени.

В июне 2020 года в сети появились слухи о похоронах российского артиста Александра Буйнова. Артист поспешил опровергнуть информацию на своей странице в Инстаграм.

В комментариях у него отписался бывший коллега, музыкант Алексей Глызин. По его словам, однажды СМИ его тоже похоронили. В результате рыдающие поклонницы стали обрывать ему телефон.

В 2016 году сеть потрясла новость о смерти примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Новость даже сопровождало фото Максима Галкина в трауре. Примечательно, что новость появилась на страницах авторитетных СМИ, поэтому многие поверили. Кстати, в 2019 году слухи о кончине Пугачевой спровоцировал пост со свечкой на ее странице. «Прощай, Алла!» предназначалось для Аллы Вербер, но многие подумали, что умерла Пугачева.

В том же 2016 году известного телеведущего Леонида Якубовича похоронили во всех СМИ. Сообщалось, что он погиб во время аварии.

Российского актера Дмитрия Дюжева похоронил кто-то из пользователей сети, просто внеся правку в Википедии.

Стоит отметить, что западные звезды тоже сталкиваются с такой неприятной ситуацией. Например, светскую львицу Пэрис Хилтон «похоронили», когда она находилась в тюрьме. В СМИ появились слухи, что ее якобы убила сокамерница.

А вот голливудского актера Джонни Деппа «хоронили» несколько раз. В 2010 году актер якобы попал в ДТП, в 2012 году со скоростью света распространились слухи о том, что он погиб во время съемок в «Одиноком рейнджере». А в 2014 году в Facebook появилась «похоронная страничка» Деппа.

Напомним, что известны подробности похорон Александра Буйнова, музыканта положат рядом с Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, СМИ сообщили о смерти легендарного певца, бросившего Пугачеву: «Скончался после…».

Также Politeka писала, что трагедия потрясла "Ласковый май", группа осиротела: "Пусть покоится с миром".