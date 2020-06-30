44-річна російська балерина Анастасія Волочкова загриміла у великий скандал через свою поїздку в закрите на карантин селище Дівєєво

Так, зірка вирішила епічно завершити ізоляцію, відправившись по святих місцях. Під'їхавши до Дівєєво, артистка кинула машину і пішла лісом, так як на КПП нікого не пропускали (в селищі лютує китайський вірус). Анастасії пощастило проникнути до Свято-Троїцького Серафимо-Дівєєвського монастиря. Балерина активно ділилася фото в своєму Instagram.

Місцеві жителі, незадоволені тим, що Волочкова порушує правила, зателефонували куди слід, і тут же нагрянула поліція. Знаменитість зверхньо спілкувалася з правоохоронцями, натякаючи на своє становище і зв'язки (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

«Якщо б ви були нормальними мужиками, то потиснули б мені руки і сказали: «Анастасія, ви велика молодець», а ви займаєтеся якоюсь маячнею! Ну серйозно! Ти хочеш врегулювати процес? Я врегулюю своїм ім'ям, хлопці! Тому що ви — не чоловіки. Ви в намордниках цих будете ходити все життя... Ви хто взагалі? Ви чмо останнє! Віддайте мій телефон. Я подзвоню людині, яка справді, який поставив того, хто зараз це все робить. Ви хочете скандалу?! Так, вони хочуть цього. Тому що їм платять по п'ять тисяч рублів на місяць, а я живу в будинку розкішному», - обурювалася "прима-балерина всієї Русі", як вона сама себе назвала у розмові з поліцейськими.

Зазначимо, на Волочкову все ж таки склали два протоколи: за порушення режиму карантину та порушення режиму підвищеної готовності (перебувала в громадському місці без маски). Крім того, Анастасія мало не отримала третю статтю - за образу представника влади під час виконання своїх службових обов'язків.

В подальшому Волочкова виставила емоційний пост в Instagram, в якому закликала до совісті губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна.

"Коли я їхала в Дівєєво, метою було молитися в храмах нарівні з парафіянами та прочанами з різних міст і зануритися в святі джерела.🙏 А виявилося, що я вчинила тим самим злочин.😂 Ну не маячня чи що? А у губернатора совість є?", - написала Анастасія.

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