Российская балерина Анастасия Волочкова, которая с одной стороны любит эпатировать публику шпагатами в самых неожиданных местах, а с другой стороны преподносит себя как глубоко верующего человека, попыталась оправдаться за недавний скандал в монастыре

Как передает Politeka.net, звезда сделала заявление в своем микроблоге в Инстаграм по поводу поездки в монастырь в поселок Дивеево. Дело в том, что из-за многочисленных паломников здесь произошла серьезная вспышка китайского вируса - селение и, в частности, храм закрыли на жесткий карантин, но, видимо законы писаны не для всех. Возмущенная общественность потребовала реакции властей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что полиция и администрация составили протоколы и выписали штрафы нарушителям.

Волочкова же, в свою очередь, возмутилась тем, что власти не пускают верующих в храм и даже призвала к совести.

"Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках.🙏 А оказалось, что я совершила тем самым преступление.😂 Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!🙏 Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут", - заявила звезда в своем комментарии.

Напомним, накануне скандала с Волочковой в Дивеево, другая эпатажная личность также засветилась в инциденте, связанном с монастырем. Речь о телеведущей Ксении Собчак, на съемочную группу которой и на нее саму напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области России.

По словам Ксении, некие "бугаи" силой ее удерживали, пока другие избивали журналиста Сергея Ерженкова и еще одного их товарища. В результате, пострадавшие попали в больницу, также была уничтожена камера.

Напомним, с Собчак случилась беда, ее срочно прооперировали: что произошло, первые подробности.

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