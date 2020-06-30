Отгулявший своє воскресіння у Алли Пугачової Олександр Буйнов, здивував несподіваними фото
Знімки з'явилися на сторінці артиста в Instagram, передає Politeka.net.
Буйнов показав кілька фотографій. На першій його чорно-білий портер відображається на скляній поверхні столу, де стоїть порожня тарілка і пляшка води. Далі фото демонструють стадії гоління артиста. «Відображення. Преображення», - підписав він кадри.
«Прекрасне перетворення», «Такі пустотливі бісики в очах😀Прекрасне перетворення, Олександр!», «Сашенька, чудово виглядаєте - час підвладне Вам👍», «Все зі смаком», «Оригінально», «Про, боже, який чоловік. Чудово виглядаєте, Олександр», - коментують кадри в мережі.
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Нагадаємо, раніше Буйнов опублікував скрін статті, в якій йдеться про його похорон, а потім поділився фотографіями з відпочинку зі своїми друзями. На фото щасливий Буйнов позував разом з Аллою Пугачовою, Валентином Юдашкіним та іншими спільними знайомими.
«Відзначили воскресіння у Юдашкіна», - підписав він кадри.
Нагадаємо, Пугачова на наступний день після похорону Буйнова вразила квітучим виглядом: "Мені - можна!"
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Також Politeka писала, що з'явилися подробиці про похорон Олександра Буйнова, музиканта покладуть поряд з Заворотнюк.