Отгулявший своє воскресіння у Алли Пугачової Олександр Буйнов, здивував несподіваними фото

Знімки з'явилися на сторінці артиста в Instagram, передає Politeka.net.

Буйнов показав кілька фотографій. На першій його чорно-білий портер відображається на скляній поверхні столу, де стоїть порожня тарілка і пляшка води. Далі фото демонструють стадії гоління артиста. «Відображення. Преображення», - підписав він кадри.

«Прекрасне перетворення», «Такі пустотливі бісики в очах😀Прекрасне перетворення, Олександр!», «Сашенька, чудово виглядаєте - час підвладне Вам👍», «Все зі смаком», «Оригінально», «Про, боже, який чоловік. Чудово виглядаєте, Олександр», - коментують кадри в мережі.

Нагадаємо, раніше Буйнов опублікував скрін статті, в якій йдеться про його похорон, а потім поділився фотографіями з відпочинку зі своїми друзями. На фото щасливий Буйнов позував разом з Аллою Пугачовою, Валентином Юдашкіним та іншими спільними знайомими.

«Відзначили воскресіння у Юдашкіна», - підписав він кадри.

Нагадаємо, Пугачова на наступний день після похорону Буйнова вразила квітучим виглядом: "Мені - можна!"

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