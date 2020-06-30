Отгулявший свое воскрешение у Аллы Пугачевой Александр Буйнов, удивил неожиданными фото

Снимки появились на странице артиста в Instagram, передает Politeka.net.

Буйнов показал несколько фотографий. На первой его черно-белый портер отражается на стеклянной поверхности стола, где стоит пустая тарелка и бутылка воды. Дальше фото демонстрируют стадии бритья артиста. «Отражение. Преображение», - подписал он кадры.

«Прекрасное преображение», «Такие чертики озорные в глазах😀Прекрасное преображение, Александр!», «Сашенька, прекрасно выглядите - время подвластно Вам👍», «Все со вкусом», «Оригинально», «О, боже, какой мужчина. Отлично выглядите, Александр», - комментируют кадры в сети.

Напомним, ранее Буйнов опубликовал скрин статьи, в которой говорится о его похоронах, а потом поделился фотографиями с отдыха со своими друзьями. На фото счастливый Буйнов позировал вместе с Аллой Пугачевой, Валентином Юдашкиным и другими общими знакомыми.

«Отметили воскрешение у Юдашкина», - подписал он кадры.

Напомним, Пугачева на следующий день после похорон Буйнова поразила цветущим видом: "Мне - можно!"

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