Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала апетитні форми в золотому бікіні

В цей раз пишнотіла модель показала значні вигини під час відпочинку на яхті, зігнувшись у томній позі і виставивши все на показ. Своїми знімками дівчина ділиться кожен день на сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.

Модель позувала в золотому бікіні і доповнила свій образ світло-сірими джинсовими шортами на високій талії і сонцезахисними окулярами. При цьому знаменитість не стала позувати, як завжди, а повернулася до об'єктиву боком.

«Все у тебе просто чудово ... Суперечці немає ... я пишаюся тим що на моїй землі, найшикарніші дівчата.Просто цікавий твій сенс життя., Тобі лестить що 99,9% просто банально тебе хочуть? Ти красива !!! Люди, що залишилися в пам'яті ... після, прости, нашого відходу ....», «Працюй, щоб підтримувати себе у формі, «цілую цілую тебе :-)», «Цікавий видочок😍», «Яка ти шикарна», «Я люблю тебе», «короткі шорти», «Ох ... 😀», «Гарно і красиво», - написали шанувальники.

Раніше Анастасія приміряла нетипово скромний для себе образ - тонкий білий топ на акуратних лямках і ніжно-рожеву спідницю довжини міді. Акуратний макіяж дівчина доповнила сонцезахисними окулярами, а світлі локони залишила розпущеним без будь-яких укладок.

При цьому фанатів привертало увагу відразу два акценту - значних розмірів груди і стос грошей в руках.

Ось що відповіли фанати:

«Так я виграю 💕💕», «Відмінно», «Така шикарна пані😍», «Це так жарко! .. 🔥, «Боже, як тримається цей топ, аж вистрибує!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Гарна дівчинка tif», «Te amoooooo😍😍», «Чудовий ♥ ❤️», «абсолютно красивий вигляд цієї жінок», «Я не хочу твоїх грошей Я хочу тебе в моєму житті», «Моя королева, мила принцеса. 6 9 Я люблю тебе», «Ти приголомшлива дівчина 😘,» «Ви дійсно дає душа, така чудова 😍🙏☺️».

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