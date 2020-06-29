Легендарний російський музикант, лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич нещодавно в четвертий раз одружився

Як передає Politeka.net, музикант ретельно приховував від преси подробиці весілля та й своє особисте життя теж. Але в Telegram-каналі "НеМалахов" днями з'явилося фото з церемонії одруження, яка пройшла в кінці 2019 року.

Як відомо, обраницею 66-річного музиканта стала 36-річна журналістка і фотограф Ейнат Кляйн. Відомо, що дівчина довгий час жила в Києві, але зараз проживає в Ізраїлі, де і відбулось весілля. Відомо, що на свято були запрошені тільки найближчі друзі. Для Макаревича, до речі, було здивуванням, що російська преса проґавила його весілля.

На фото, яке просочилося в пресу, видно Ейнат, одягнену в красивий стриманий весільний наряд, а також Макаревича, одягненого в традиційний для церемонії костюм. Дівчина тримає в руках келих з червоним вином. Ймовірно, це частина церемонії, адже весілля пройшло за всіма традиціями.

Варто відзначити, що Андрій Макаревич дуже швидко розлучався зі своїми попередніми дружинами. Наприклад, з першою дружиною він прожив всього три роки. Стільки ж протримався шлюб з другою дружиною. Найдовше тривали відносини з третьою дружиною – вони прожили разом 7 років.

Нагадаємо, що Макаревич висловився про вторгнення РФ в Україну: "Зробила помилку".

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