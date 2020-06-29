Легендарный российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич недавно в четвертый раз женился

Как передает Politeka.net, музыкант тщательно скрывал от прессы подробности свадьбы да и своей личной жизни тоже. Но в Telegram-канале "НеМалахов" на днях появилось фото с церемонии бракосочетания, которая прошла в конце 2019 года.

Как известно, избранницей 66-летнего музыканта стала 36-летняя журналистка и фотограф Эйнат Кляйн. Известно, что девушка долгое время жила в Киеве, но сейчас проживает в Израиле, где и состоялась свадьба. Известно, что на торжество были приглашены только самые близкие друзья. Для Макаревича, кстати, было удивлением, что российская пресса прощелкала его свадьбу.

На фото, которое просочилось в прессу, видно Эйнат, одетую в красивый сдержанный свадебный наряд, а также Макаревича, одетого в традиционный для церемонии костюм. Девушка держит в руках бокал с красным вином. Вероятно, это часть церемонии, ведь свадьба прошла по всем традициям.

Стоит отметить, что Андрей Макаревич весьма быстро разводился со своими предыдущими женами. Например, с первой женой он прожил всего три года. Столько же продержался брак со второй женой. Дольше всего продолжались отношения с третьей женой – они прожили вместе 7 лет.

Напомним, что Макаревич высказался о вторжении РФ в Украину: "Совершила оплошность".

Как сообщала Politeka, Макаревич указал на главную ошибку Кремля: "Россияне попали в яму, но начинают...".

Также Politeka писала, что молодые жены Павлика, Цекало, Макаревича и других звезд показали, чем пленили известных мужчин: топ ярких фото.