Російська балерина Анастасія Волочкова, яка з одного боку любить епатувати публіку шпагатами в найнесподіваніших місцях, а з іншого боку підносить себе як глибоко віруючу людину, спробувала виправдатися за нещодавній скандал в монастирі

Як передає Politeka.net, зірка зробила заяву у своєму мікроблозі в Instagram з приводу поїздки в монастир в селище Дівєєво. Справа в тому, що з-за численних паломників тут сталася серйозна спалах китайського вірусу - селище і, зокрема, храм закрили на жорсткий карантин, але, мабуть закони писані не для всіх. Обурена громадськість зажадала реакції влади. Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін повідомив, що поліція і адміністрація склали протоколи і виписали штрафи порушникам.

Волочкова ж, у свою чергу, обурилася тим, що влада не пускають віруючих в храм і навіть закликала до совісті.

"Коли я їхала в Дівєєво, метою було молитися в храмах нарівні з парафіянами та прочанами з різних міст і зануритися в святих джерелах.🙏 А виявилося, що я вчинила тим самим злочин.😂 Ну не марення чи що? А у губернатора совість є? І всі ці паломники, які перебувають на службі теж злочинці? Чи зручно просто знову скористатися популярністю мого імені. Так нехай воно привертає увагу до Православ'я, молитвам і Вірі!🙏 Це, мабуть, єдине, що залишилось у людей. Люди в Дівєєво йдуть не на мітинги, а в храми помолитися. Служби ідуть", - заявила зірка у своєму коментарі.

Нагадаємо, напередодні скандалу з Волочковою в Дівєєво, інша епатажна особистість також засвітилася в інциденті, пов'язаному з монастирем. Мова про телеведучої Ксенії Собчак, на знімальну групу якої і на неї саму напали Среднеуральском жіночому монастирі у Свердловській області Росії.

За словами Ксенії, якісь "бугаї" силою її утримували, поки інші били журналіста Сергія Ерженкова та ще одного їхнього товариша. В результаті, потерпілі потрапили до лікарні, також була знищена камера.

Нагадаємо, з Собчак трапилася біда, її терміново прооперували: що сталося, перші подробиці.

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