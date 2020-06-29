Знаменитий український шоумен Євген Кошовий розповів про особисте життя несподівані деталі

Не так давно знаменитий артист взяв участь в авторському проекті Маші Єфросиніної «Іспит на відвертість». На зйомках чоловік розповів про особисто, що робить дуже рідко (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Зазначимо, Євген живе зі своєю дружиною в шлюбі буде тринадцять років і виховує 12-річну доньку Варвару, а також шестирічну Серафиму.

У розмові з Машею Єфросиніною актор згадав, як його дружина вперше повідомляла йому про вагітність, а також про свою реакцію. Причому Євген не став приховувати - він став причиною того, що його вагітна дружина втратила найдорожчого в житті. Зокрема, це стосувалося роботи в шоу-балеті, учасницею якого вона була.

Ксенія дала згоду на умову чоловіка, кинула роботу, віддавшись сімейного щастя і рутині. При цьому чоловік заявив, що розумів - він забрав у неї щось важливе, але інакше було не можна. Він також підкреслив, що був ревнивий і одна думка про те, що до його вагітній дружині буде торкатися інший чоловік, виводила його з себе.

Євген Кошовий серйозно осоромився з номером, в якому постав в образі китайського вірусу. Для перевтілення на голову він одягнув салатовий куля з характерними відростками.

«Вірус»-Кошовий заявив, що вже багато де побував, але просто обожнює українців. При цьому він прийшов «попрощатися і вибачитися».

У своїй прощальне мови «вірус» дякує за те, як українці сприяли її поширенню: носили маски на підборідді.

«Коли Моз сказав, що потрібно чхати в лікоть, я навіть трохи насторожився, але потім, коли ви почали ліктями вітатися,мене одразу попустило», - заявив він.

Також Кошовий в образі вірусу похвалився,що завдяки йому відбулося і багато хорошого: «Завдяки мені господар Обухівської фабрики туалетного паперу став мільярдером, кур'єри «глова» пересіли з велосипедів на елітні авто. Завдяки мені, «Динамо», ось вже 72 дні не програє…».

Йдучи, він навіть зібрав сувеніри: пакет з супермаркету, який багато відкривають, облизуючи пальці, кнопку ліфта і ложечку, якій причащають у церкві.

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