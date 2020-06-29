Колишні герцоги Меган Маркл і принц Гаррі ризикують залишитися без королівських грошей
Про це пише таблоїд Daily Mirror.
Повідомляється, що через пандемію китайського вірусу принц Гаррі і Меган Маркл можуть втратити серйозні гроші.
Очікується, що у 2020 році прибуток герцогства Корнуолл різко скоротиться. Саме ці кошти становили левову частку доходу принца Гаррі і Меган Маркл.
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Найцікавіше, що батько Гаррі принц Чарльз обіцяв виплачувати їх і після втечі герцогів Сассекских в Сполучені Штати. Через збитки герцогства сума, на яку можуть розраховувати принц Гаррі і Меган Маркл, стане помітно менше.
«Ми абсолютно впевнені, що додатковий дохід зменшиться на значну суму, головним чином, через те, що наші торгівельні підприємства не працюють», — наголосив у коментарі журналістам секретар герцогства Корнуолл Алістер Мартін.
Як відомо, після втечі до США Меган Маркл і принц Гаррі перестали отримувати державне фінансування, але до сьогоднішнього дня вони можуть розраховувати на частку в прибутку герцогства Корнуолл, яку контролює принц Чарльз. У 2019 році воно принесло йому 22,2 мільйона фунтів стерлінгів.
Раніше ми розповідали про сварку принців Вільяма і Гаррі. З'ясувалося, що конфлікт між ними виник після того, як старший брат застеріг Гаррі від стрімких відносин з Меган Маркл.
На відносини братів, крім іншого, вплинули їхні дружини — Меган Маркл і Кейт Міддлтон, а також бажання принца Гаррі та його сім'ї відмовитися від королівських привілеїв і втекти з палацу.
Через це брати Вільям і Гаррі всього за півтора року втратили колишню зв'язок, яку їм нав'язала принцеса Діана.
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