Зіркові діти знаменитих батьків часто привертають увагу публіки більше, ніж інші

Їх життя, поведінку і любов до соціальних мереж не залишає байдужими нікого. Найчастіше, зараз діти зірок намагаються активно вести Instagram і Тік-Ток, набираючи швидку популярність серед шанувальників батьків і зміцнюючи власну аудиторію.

Пропонуємо вам топ-добірку фото діток, які в майбутньому можуть перевершити своїх зіркових батьків.

Софія Налчаджіоглу почала вести свій «Тік-Ток» не так давно, всього пару місяців тому. Дівчинка активно показує на відео, як відпочиває з друзями, танцює під хіти, веселиться з мамою і розпаковує подарунки.

Сама Кароліна любить ділитися фото з дочкою, захоплюючись її запалом і позитивом. При цьому Кароліна також спеціально для дочки зробила кілька роликів для її запису.

Аліна Белькевич – дочка Ганна Сєдокової почала вести Instagram кілька років тому, разом з ним і Тік-ток. Аліна в основному публікує відео, як танцює в модних нарядах під пісні, ділиться домашніми фото і кадрами з фотосесій, допомагає мамі рекламувати магазин і вже вважається майбутньої моделлю – дівчина подобається позувати перед об'єктивом.

І хоча дівчина все ще набирає популярність, вона відноситься до цього досить серйозно:

"Ні одне моє відео не залетіло в річки (рекомендовані користувачам відео в TikTok), тому якщо це якось туди потрапить, то я заплачу", – пише дочка Сєдокової під одним з відео.

Сара Кіперман дуже схожа на свою струнку маму Віру Брежнєву. Така ж сонячна, світловолоса і худенька. Дівчинка любить знімати для «Тік-ток» різні ролики, перетворюється за допомогою макіяжу і розповідає про себе у веселій формі. Instagram дівчинка не афішує, акцентуючи увагу на інших соцмережах.

Донька Світлани Лободи росте дуже розумною і начитаною дівчиною. Кожен раз, коли Світлана показує Єву перед камерами, вона тримається спокійно і впевнено. Маля не тільки читає досить серйозні книги для свого віку, але ще і займається гімнастикою і спортом разом з мамою.

Педан Валерія навчила тата Сашу бути прогресивним і почала славитися кумедними роликами в Инстернете. Дівчинка знімає з татом «тік-ток» відео, дивуючи різними жартами. Відносини у них дуже хороші, тому відео дуже часто багато коментують і репостят. Деякі кліпи вже зібрали мільйони переглядів!

«Сам в TikTok я нікому не потрібен, тому пішов із дочкою. Застарий для цієї соцмережі. Моя дочка робить з мене прогресивного, і це заходить. До того ж це можливість побути з донькою. Робимо з нею якісь близькі для неї речі», - поділився одного разу Педан.

Софія Євдокименко, красуня-внучка Софії Ротару випускає свої власні пісні, знімає спортивні ролики, показує, як веселиться закордоном і вражає фігурою.. Зоряна бабуся не з'являлася на відео з Софією, але в деяких роликах взяв участь її брат Анатолій Євдокименко.

Ромео Бекхем - син футболіста Девіда Бекхема і співачки Вікторії Бекхем став популярний у соціальних мережах досить швидко. Як і його особисте життя, сторінки молодої людини не залишаються без уваги фанатів. Одного разу він навіть станцював на відео зі своєю мамою під знамениту пісню групи Spice Girls, вразивши соціальні мережі.

Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна – справжні зірки Instagram. Гуморист регулярно ділиться фото і відео зі своїми спадкоємцями, постійно показуючи, як їх талановиті малюки можуть здивувати аудиторію своєю творчістю і нестандартним ходом думок.

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