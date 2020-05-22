Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя после кардинальных перемен

На первом фото красотка позирует в образе, который зритель привык видеть. У Ефросининой длинные ногти и волосы без челки. А вот на втором кадре Маша показала себя с челкой, которую обстригла. Новый образ получился довольно свежим и необычным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что, девочки? Сгорел сарай- гори и хата? Стриганула ногти на карантине - теперь тащусь от своего натурального вида рук. Но душа просит ещё перемен, тем более, и д.р на носу. Стричь Марийке чёлку? Ну, скажите, что да", - написала Маша.

Экс-Nikita Анастасия Кумейко, Ирина Сопонару из "Квартал 95" и жена Монатика Ирина поддержали Ефросинину:

"Ох, Марийка. Как говорит моя бабушка - не зубы - отрастет", "Да".

Фанаты поставили почти 35 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Да, я сегодня подстриглась. Если хочется перемен, то точно надо", "Только не челка, вечно ее надо укладывать", "Даа , если душа просит то надо", "Неееет", "Вчера старшая дочь немного подрезала волосы и заодно удлиненную челку. И ей очень классно. Так что выбор за Вами, если что челка отрастает до следующего карантина", "Маша, вы будете прекрасны в любой версии себя. Если нам чего-то хочется, разве мы имеем право себе отказывать... Вы выглядите великолепно, но, я думаю, что с чёлкой будете выглядеть ещё моложе","Похожа на Майкла Джексона".

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