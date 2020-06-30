Звездные детки знаменитых родителей часто привлекают внимание публики больше, чем другие

Их жизнь, поведение и любовь к социальным сетям не оставляет равнодушными никого. Чаще всего, сейчас дети звезд пытаются активно вести Инстаграм и Тик-Ток, набирая быструю популярность среди поклонников родителей и обретая собственную аудиторию.

Предлагаем вам топ-подборку фото деток, которые в будущем могут превзойти своих звездных родителей.

София Налчаджиоглу начала вести свой «Тик-Ток» не так давно, всего пару месяцев назад. Девочка активно показывает на видео, как отдыхает с друзьями, танцует под хиты, веселится с мамой и распаковывает подарки.

Сама Каролина любит делиться фото с дочерью, восхищаясь ее задором и позитивом. При этом Каролина также специально для дочери сделала несколько роликов для ее аккаунта.

Алина Белькевич – дочь Анна Седоковой начала вести Инстаграм несколько лет назад, вместе с ним и Тик-ток. Алина в основном публикует видео, как танцует в модных нарядах под песни, делится домашними фото и кадрами из фотосессий, помогает маме рекламировать магазин и уже считается будущей моделью – девушка нравится позировать перед объективом.

И хотя девушка все еще набирает популярность, она относится к этому довольно серьезно:

"Ни одно мое видео не залетело в реки (рекомендованные пользователям видео в TikTok), поэтому если это как-то туда попадет, то я заплачу", – пишет дочь Седоковой под одним из видео.

Сара Киперман очень похожа на свою стройную маму Веру Брежневу. Такая же солнечная, светловолосая и худенькая. Девочка любит снимать для «Тик-ток» разные ролики, преображается при помощи макияжа и рассказывает о себе в веселой форме. Инстаграм девочка не афиширует, акцентируя внимание на других соцсетях.

Дочь Светланы Лободы растет очень умной и начитанной девочкой. Каждый раз, когда Светлана показывает Еву перед камерами, она держится спокойно и уверено. Малышка не только читает довольно серьезные книги для своего возраста, но еще и занимается гимнастикой и спортом вместе с мамой.

Валерия Педан научила папу Сашу быть прогрессивным и начала славиться забавными роликами в Инстернете. Девочка снимает с папой «тик-ток» видео, удивляя разными шутками. Отношения у них очень хорошие, поэтому видео очень часто много комментируют и репостят. Некоторые клипы уже собрали миллионы просмотров!

«Сам в TikTok я никому не нужен, поэтому пошел с дочерью. Староват для этой соцсети. Моя дочь делает из меня прогрессивного, и это заходит. К тому же это возможность побыть с дочерью. Делаем с ней какие-то близкие для нее вещи», - поделился однажды Педан.

София Евдокименко, красавица-внучка Софии Ротару выпускает свои собственные песни, снимает спортивные ролики, показывает, как веселится заграницей и поражает фигурой.. Звездная бабушка не появлялась на видео с Софией, но в некоторых роликах принял участие ее брат Анатолий Евдокименко.

Ромео Бекхэм - сын футболиста Дэвида Бэкхема и певицы Виктории Бэкхем стал популярен в социальных сетях довольно быстро. Как и его личная жизнь, страницы молодого человека не остаются без внимания фанатов. Однажды он даже станцевал на видео со своей мамой под знаменитую песню группы Spice Girls, впечатлив социальные сети.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – настоящие звезды Instagram. Юморист регулярно делится фото и видео со своими наследниками, постоянно показывая, как их талантливые малыши могут удивить аудиторию своим творчеством и нестандартным ходом мыслей.

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