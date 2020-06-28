Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала головні достоїнства в червоному бікіні

Не секрет, що Анастасія любить проводити час на пляжі, показувати фігуру в модних купальниках та білизні, а також розважатися в найрізноманітніших вбраннях. Цього разу зірка засвітила фігуру в червоному бікіні на пляжі, здивувавши розкішним видом знову, повідомляє Politeka.

Прославилася не так давно Анастасія не любить коли її називають тієї самої Кардашьян, заявляючи, що вона набагато краще, ніж Кім. Однак, коли Квітко жила Калінінграді, у неї не було ні настільки видатної грудей, ні округлих стегон. І хоча вона все заперечує, пластику в її тілі помітна відразу.

Як можна побачити на даному кадрі, настільки крутий вигин і чітко виражена верхня лінія сідниць характерні скоріше для латиноамериканських чи африканських дівчат, але ніяк не для слов'янок. Причому на кадрі видно і той самий «залом» між лінією талії і верхньою частиною сідниць, який є відмінною рисою вставлених імплантів.

Безумовно, Анастасія тепер підтримує себе у формі і фанати це також відзначають, кажучи, що виглядає зірка вельми спокусливо. Анастасія постійно тренується в спортзалі, про що дівчина завжди говорить шанувальникам.

Раніше Анастасія приміряла нетипово скромний для себе образ - тонкий білий топ на акуратних лямках і ніжно-рожеву спідницю довжини міді. Акуратний макіяж дівчина доповнила сонцезахисними окулярами, а світлі локони залишила розпущеним без будь-яких укладок.

При цьому фанатів привертало увагу відразу два акценту - значних розмірів груди і стос грошей в руках.

Ось що відповіли фанати:

«Так я виграю 💕💕», «Відмінно», «Така шикарна пані😍», «Це так жарко! .. 🔥, «Боже, як тримається цей топ, аж вистрибує!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Гарна дівчинка tif», «Te amoooooo😍😍», «Чудовий ♥ ❤️», «абсолютно красивий вигляд цієї жінок», «Я не хочу твоїх грошей Я хочу тебе в моєму житті», «Моя королева, мила принцеса. 6 9 Я люблю тебе», «Ти приголомшлива дівчина 😘,» «Ви дійсно дає душа, така чудова 😍🙏☺️».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.