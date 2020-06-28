Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала головні достоїнства в червоному бікіні
Не секрет, що Анастасія любить проводити час на пляжі, показувати фігуру в модних купальниках та білизні, а також розважатися в найрізноманітніших вбраннях. Цього разу зірка засвітила фігуру в червоному бікіні на пляжі, здивувавши розкішним видом знову, повідомляє Politeka.
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Прославилася не так давно Анастасія не любить коли її називають тієї самої Кардашьян, заявляючи, що вона набагато краще, ніж Кім. Однак, коли Квітко жила Калінінграді, у неї не було ні настільки видатної грудей, ні округлих стегон. І хоча вона все заперечує, пластику в її тілі помітна відразу.
Як можна побачити на даному кадрі, настільки крутий вигин і чітко виражена верхня лінія сідниць характерні скоріше для латиноамериканських чи африканських дівчат, але ніяк не для слов'янок. Причому на кадрі видно і той самий «залом» між лінією талії і верхньою частиною сідниць, який є відмінною рисою вставлених імплантів.
Безумовно, Анастасія тепер підтримує себе у формі і фанати це також відзначають, кажучи, що виглядає зірка вельми спокусливо. Анастасія постійно тренується в спортзалі, про що дівчина завжди говорить шанувальникам.
Раніше Анастасія приміряла нетипово скромний для себе образ - тонкий білий топ на акуратних лямках і ніжно-рожеву спідницю довжини міді. Акуратний макіяж дівчина доповнила сонцезахисними окулярами, а світлі локони залишила розпущеним без будь-яких укладок.
При цьому фанатів привертало увагу відразу два акценту - значних розмірів груди і стос грошей в руках.
Ось що відповіли фанати:
«Так я виграю 💕💕», «Відмінно», «Така шикарна пані😍», «Це так жарко! .. 🔥, «Боже, як тримається цей топ, аж вистрибує!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Гарна дівчинка tif», «Te amoooooo😍😍», «Чудовий ♥ ❤️», «абсолютно красивий вигляд цієї жінок», «Я не хочу твоїх грошей Я хочу тебе в моєму житті», «Моя королева, мила принцеса. 6 9 Я люблю тебе», «Ти приголомшлива дівчина 😘,» «Ви дійсно дає душа, така чудова 😍🙏☺️».
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