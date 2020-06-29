Курс валют в Україні 29 червня продовжить грати на нервах, долар і євро змусять гривню буквально розірватися

Як передає Politeka з посиланням на дані Національного банку, долар на міжбанку буде коштувати 2670,02 за стодоларову купюру. А вже у вівторок ціна впаде до 2669,22 гривні.

Євро ж навпаки, вирішить використовувати вихідні, щоб різко злетіти: сьогодні доведеться за сто євро заплатити 2991,22 гривні, а вже у вівторок ціна підскочить до 2995 гривень.

За даними регулятора, до середини минулого робочого дня долар обвалився до 26,6937 гривні за долар. Однак потім різко вирівняв позиції, майже досягнувши позначки до ранку.

При цьому російський рубль сьогодні можна буде купити за курсом 3,847 гривні за 10 рублів.

Як повідомлялося раніше, вартість долара на наступному тижні буде стабільною, але деякі фактори внесуть свої корективи.

Проаналізувавши ситуацію на ринку валют і оцінивши тенденції минулих тижнів, вони прийшли до висновку, що ще найближчі сім днів нас чекає стабільний курс.

За словами аналітика Олега Пендзина, долар буде коштувати 26,5-27 гривень.

А ось Олександр Охріменко звернув увагу на вплив автоімпортерів на ситуацію в обмінниках.

"Якщо автоімпортери продовжать купувати валюту, плюс до них приєднаються інші постачальники закордонних товарів, то не виключаю, що на початку липня тренд хитнеться у бік девальвації гривні до 27 грн/долар", - зазначив експерт.

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