Погода в Україні 29 червня проявить хитру тактику, без дощів з грозами залишаться лише деякі області

Як передає Politeka, на західній частині країни буде сильний дощ та грози. Хоча стовпчик термометра тут буде в районі 27-30 градусів, а вночі близько 15-19 тепла.

На півночі опадів варто очікувати лише в Чернігівській області. На решті частині регіону буде переважати суха і тепла походу. У денний час доби синоптики Українського гідрометеорологічного центру прогнозують 27-29 градусів тепла, а вночі від 16 до 19 за Цельсієм.

Центральні регіони чекає схожа картина: блакитне небо без опадів можна буде побачити лише у Вінницькій, Черкаській й Кіровоградській областях. Тут термометр покаже від 27 до 29 градусів вдень і 17-19 за Цельсієм вночі.

На півдні України синоптики прогнозують ще більше жарку погоду, хоча в Херсонській області й пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до 29-33 тепла. Вночі очікується від 18 до 22 за Цельсієм.

На сході сьогодні буде особливо дощитиме і з грозами. Опади вкриють всіх. Вдень синоптики прогнозують від 26-29 градусів тепла, а вночі близько 16-18 за Цельсієм.

Крім того, сьогодні синоптики прогнозують шквали й локальний град на Лівобережжі та в західних областях.

А ось у Києві та області дощі сьогодні не буде. Тепла і безхмарна погода порадує своїми 27-29 градусами за Цельсієм. Уночі буде свіже – близько 16-19 тепла.

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