От безоблачного неба не останется и следа

Погода в Украине 29 июня оставит с плохим настроением почти всех, ведь на улице будет невероятно противно



Как передает Politeka, на западной части страны будет сильный дожди и грозы. Хотя столбик термометра здесь будет в районе 27-30 градусов, а ночью около 15-19 тепла.

На севере осадков стоит ожидать лишь в Черниговской области. На остальной части региона будет доминировать сухая и тепла похода. В дневное время суток синоптики Украинского гидрометеорологического центра прогнозируют 27-29 градусов тепла, а ночью от 16 до 19 по Цельсию.

Центральные регионы ждет похожая картина: голубое небо без осадков можно будет увидеть лишь в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Здесь термометр покажет от 27 до 29 градусов днем и 17-19 по Цельсию ночью.

На юге Украины синоптики прогнозируют еще более жаркую погоду, хотя в Херсонской области и пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 29-33 тепла. Ночью ожидается от 18 до 22 по Цельсию.

На востоке сегодня будет особо дождливо и с грозами. Осадки накроют всех. Днем синоптики прогнозируют от 26-29 градусов тепла, а ночью около 16-18 по Цельсию.

Кроме того, сегодня синоптики прогнозируют шквалы и локальный град на Левобережье и западных областях.

А вот в Киеве и области дождей сегодня не будет. Теплая и безоблачная погода порадует своими 27-29 градусами по Цельсию. Ночью будет свежее – около 16-19 тепла.

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