На День Конституции в Украине будет царить температура от +26 до +33 градусов
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказала известный синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.
По ее словам, в воскресенье, 28 июня, на Украину широкой полосой зайдет атмосферный фронт, принеся в большинство западных областей, север страны и Харьковскую область кратковременные дожди с грозами и градом. Ливни также возможны в центральных регионах.
Грозы могут принести с собой шквальный ветер.
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В восточных областях без осадков, и отдыхающие смогут по полной программе насладиться солнцем и теплой водой.
Что касается температуры воздуха, то, как говорилось выше, она будет на уровне +26 +33. В регионах, где пройдут дожди, воздух немного посвежеет, но особых перепадов не ожидается.
Послезавтра дожди переместятся на восточную часть Украины.
Что касается погоды в Киеве, то в воскресенье в столице ожидаются дожди с грозами.
Ранее мы писали о том, что второй месяц лета может предподнести украинцам настоящие «сюрпризы».
По прогнозам синоптиков, июль может стать самым теплым в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.
Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха составит около +17...+22 градусов. Но эксперты предупреждают о пиковой температуре.
Так, будут дни, когда столбик термометра может подняться до отметки в 39,7 градусов.
Абсолютные максимумы температуры ожидаются в июле в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях: местами будет до +41 градуса.
Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит.
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