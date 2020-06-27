Тех, кто на море, ждет сюрприз

На День Конституции в Украине будет царить температура от +26 до +33 градусов

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказала известный синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

По ее словам, в воскресенье, 28 июня, на Украину широкой полосой зайдет атмосферный фронт, принеся в большинство западных областей, север страны и Харьковскую область кратковременные дожди с грозами и градом. Ливни также возможны в центральных регионах.

Грозы могут принести с собой шквальный ветер.

В восточных областях без осадков, и отдыхающие смогут по полной программе насладиться солнцем и теплой водой.

Что касается температуры воздуха, то, как говорилось выше, она будет на уровне +26 +33. В регионах, где пройдут дожди, воздух немного посвежеет, но особых перепадов не ожидается.

Послезавтра дожди переместятся на восточную часть Украины.

Gepostet von Наталка Діденко am Samstag, 27. Juni 2020

Что касается погоды в Киеве, то в воскресенье в столице ожидаются дожди с грозами.

Ранее мы писали о том, что второй месяц лета может предподнести украинцам настоящие «сюрпризы».

По прогнозам синоптиков, июль может стать самым теплым в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха составит около +17...+22 градусов. Но эксперты предупреждают о пиковой температуре.

Так, будут дни, когда столбик термометра может подняться до отметки в 39,7 градусов.

Абсолютные максимумы температуры ожидаются в июле в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях: местами будет до +41 градуса.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит.

Как сообщала Politeka, град и шквалы атакуют Украину с новой силой, появилось предупреждение: кому ждать беды.

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