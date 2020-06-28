29 і 30 червня практично всю Україну накриють дощі і грози

Як повідомляє Politeka.net, синоптик Наталка Діденко опублікувала свіжий прогноз на найближчі дні на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, вдень 29-го червня невеликі опади з грозами очікуються у східних регіонах країни, у Прикарпатті, на західному кордоні, місцями у Миколаївській та Одеській областях. А ось на півночі і в центрі України має бути сухо. Увечері ж дощі пройдуть на Заході.

Як запевняє Наталка Діденко, незважаючи на грози, температура в Україні залишиться колишньою. У більшості районів нашої країни буде спекотно: від +26 до +32 градусів. У Києві день теж очікується сухий і спекотний, варто приготувати легкий одяг, вентилятори і дезодоранти, але ховати парасольки далеко не варто.

30 червня дощі повернуться з подвоєною силою, адже через Україну пройде атмосферний фронт. Вночі прогнозують зливи у західних областях, а вдень грози накриють смугу, в яку потраплять Чернігівська, Київська та Одеська область. Періодичні опади очікуються також у Криму. Після дощів стовпчики термометрів повернуться до спекотним показниками і почнеться спека, яка ознаменує початок нового місяця - липня.

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