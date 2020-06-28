Друга дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова спробувала виправдатися за скандал, який влаштувала своїми необдуманими діями

Дівчина публічно принесла свої вибачення онокобольному синові чоловіка і його колишній дружині Ларисі Созаевій. Так, згідно зі "сторіз" Репяхової, вона не хотіла розповідати всьому світові подробиці про захворювання Павла. У хлопця діагностували пару років тому рак хребців.

"Я дозріла до того, щоб публічно вибачитися перед Ларисою і Пашою за те, що я винесла особисту інформацію, яку не мала права виносити. Я хотіла цим показати для всіх людей, які проти нас, що незважаючи ні на що ви ціла сім'я, що ви дбаєте про вашого сина. Я ніколи цьому не перешкоджала і так буде завжди. Я щиро прошу вибачення, якщо я образила Ларису або Пашу своїми висловлюваннями. Я не мала на увазі нічого поганого, а навпаки, що ви одне ціле, ви одна сім'я і незважаючи ні на що будете разом до кінця", - заявила Репяхова.

Нагадаємо, Созаєва опублікувала у себе на Фейсбук-сторінці разгромний пост, в якому звинуватила нову дружину Павліка в тому, що вона "знищує їх з сином" і змушує страждати.

"Я не знаю, скільки днів або місяців залишилося моєму синові жити, і в цей страшний для мене час пара збожеволівших молодят дозволяє собі добивати мене з сином", - не стримуючи емоцій, написала Созаєва, попросивши у користувачів поради, як захиститися.

Ситуацію активно коментували: "Я бачила в її Instagram і мені гидко дивитися її походи і поїздки бачачи як ви з сином страждаєте:(((( боляче дивитися як бенкет під час чуми! :(((( мерзенні люди! Співчуваю вам"; "Цинізм і безбожність зашкалює"; "Віддати Павліка на осуд громадськості, люди, не ходіть на його нікчемні концерти".

До речі, Созаєва зазначила, що видалить пост після того, як Репяхова публічно вибачиться, і стримала слово.

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